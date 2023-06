Saarbrücken/Gerlfangen (ots) - In den frühen Morgenstunden am heutigen Samstag, 17.06.2023, sprengten bislang unbekannte Täter einen Geldausgabeautomaten in der Nordgauhalle in Gerlfangen. Nach der Tat flüchteten die Täter vom Tatort. Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand sprengten gegen 03:45 Uhr Unbekannte den in der Mehrzweckhalle "Nordgauhalle" aufgestellten ...

