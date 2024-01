POL-BN: Nach Raub auf Tankstelle in Meckenheim - Tatverdächtiger im Rahmen der Fahndung gestellt

Bonn (ots) - Eine bislang unbekannte Frau sowie ein ebenfalls noch unbekannter Mann sind verdächtig, am 01.10.2023 in der Bonner Innenstadt bei mehreren Einkäufen eine mutmaßlich unterschlagene Debitkarte missbräuchlich verwendet zu haben. Bei einem missglückten Zahlungsversuch in einem Drogeriemarkt an der ...

mehr