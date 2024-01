POL-BN: Fahndungsrücknahme: Geld am Bankautomaten unterschlagen - Tatverdächtiger identifiziert

Bonn (ots) - Die Bonner Polizei sucht derzeit nach dem 69-jährigen Werner H., der am Montag (22.01.2024) gegen 19:00 Uhr entgegen eines ärztlichen Rates eine Klinik am Kaiser-Karl-Ring verlassen hatte, in der Folge aber nicht an seinem Wohnsitz in Bad Godesberg ankam. Von der Polizei eingeleitete Suchmaßnahmen, bei denen auch ein Mantrailerhund eingesetzt wurde, ...

mehr