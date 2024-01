Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Castell: 69-jähriger Mann vermisst - Polizei sucht nach Werner H.

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei sucht derzeit nach dem 69-jährigen Werner H., der am Montag (22.01.2024) gegen 19:00 Uhr entgegen eines ärztlichen Rates eine Klinik am Kaiser-Karl-Ring verlassen hatte, in der Folge aber nicht an seinem Wohnsitz in Bad Godesberg ankam. Von der Polizei eingeleitete Suchmaßnahmen, bei denen auch ein Mantrailerhund eingesetzt wurde, blieben bislang erfolglos.

Derzeit liegen keine konkreten Anhaltspunkte für seinen aktuellen Aufenthaltsort vor. Da eine Gesundheitsgefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Werner H. wird wie folgend beschrieben:

Etwa 1,90 m groß - schlanke Statur - braune Augen - bekleidet mit bekleidet mit Bluejeans, einer blau wattierten Kapuzenjacke und Schuhen mit farbigen Schnürsenkeln - Brille.

Fotos des Vermissten sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/125530 abrufbar.

Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter dem Notruf 110 bei der Bonner Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell