POL-BN: Für Polizei Hagen: Vermisste Minderjährige - Wo ist Alina B.? Hagen - Ennepe-Ruhr-Kreis

Meckenheim-Merl (ots) - Bei einem Auffahrunfall wurde am Montag, 22.01.2024, in Meckenheim-Merl eine 51-jährige Autofahrerin leicht verletzt. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen war sie um 16:20 Uhr mit ihrem Pkw auf der Gudenauer Allee in Richtung Wachtberg-Pech unterwegs. Vor der Kreuzung Am Steinbüchel musste sie aufgrund eines Rückstaus anhalten und warten. Dies bemerkte eine nachfolgende 43-jährige ...

