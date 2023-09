Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Wohnmobil entwendet

Geilenkirchen-Teveren (ots)

Unbekannte entwendeten im Herrweg ein Wohnmobil der Marke Hymer, das mit Heinsberger Kennzeichen (HS-) versehen war. Am Fahrzeug war zudem ein Fahrradträger angebracht, auf dem sich ein schwarzes E-Bike befand. Die Tat ereignete sich am frühen Mittwochmorgen (27. September). Gegen 00.30 Uhr hörten die Anwohner, wie ihr Fahrzeug gestartet wurde. Als sie nachschauten, konnten sie nur noch sehen, wie sich das Wohnmobil über die Straße Welschendriesch in unbekannte Richtung entfernte.

