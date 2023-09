POL-HS: Kraftstoffdiebstahl

Heinsberg-Karken (ots) - Unbekannte Täter hatten es in der Kreuzstraße auf einen Mercedes E 400 abgesehen. Im Tatzeitraum zwischen Montagabend (25. September), 21.30 Uhr, und Dienstagmorgen (26. September), 09.30 Uhr, stahlen sie das Fahrzeug, an dem Kennzeichen aus Frankenthal (FT-) angebracht waren. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

