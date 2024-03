POL-CLP: Nachtragsmeldung für den Landkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots) - Cappeln - versuchter Einbruch in PKW Zwischen Samstag, 16. März 2024, 23.00 Uhr, und Sonntag, 17. März 2024, 11.00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in der Bachstraße die Tür eines vor einem Mehrfamilienhaus abgestellten grauen VW Passat gewaltsam zu öffnen. Es blieb beim Versuch. Am Fahrzeug entstand dennoch Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die ...

