LPI-G: Fahrer von Kleinkraftrad bei Verkehrsunfall verletzt

Altenburg (ots) - Wilchwitz: Ordnungsgemäß und zusätzlich gesichert stellte die 17-jährige Eigentümerin ihre Simson S51 gestern Abend (29.06.2023) am Straßenrand An der Försterei in Baldenhain ab. Im Zeitraum von 17:45 Uhr - 18:45 Uhr geriet das grüne Zweirad dann ins Visier von Unbekannten, so dass diese die Simson stahlen. Als die 17-Jährige zu ihrem Gefährt zurückkam, bemerkte sie den Diebstahl und informierte die Polizei. Diese leitete die entsprechenden ...

