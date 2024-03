Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl von Pedelec

In der Zeit von Sonntag, 10. März 2024, 20:00 Uhr, bis Sonntag, 17. März 2024, 10:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück im Kampgartenweg und entwendeten das verschlossene, im rückwärtigen Bereich abgestellte, Pedelec. Der Schaden wird auf 4.500,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Lohne - Diebstahl von Baumaschinen

Im Zeitraum von Samstag, 16. März 2024, 13:30 Uhr bis Montag, 18. März 2024, 07:20 Uhr, brachen unbekannte Täter ein Schloss eines Baucontainers an der Langweger Straße auf und entwendeten diverse hochwertige Baumaschinen. Die Schadenssumme ist derzeit noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Neuenkirchen Vörden - Diebstahl von Tauben

In der Zeit von Sonntag, 17. März 2024, 08:20 Uhr bis Montag, 18. März 2024, 15:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter aus einem Taubenstall an der Straße Zur Mühle, mehrere hochwertige Tauben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Neuenkirchen-Vörden (Tel.: 05493/91356-0) entgegen.

Visbek - Aufbruch von Geldspielautomaten

Unbekannte Täter begaben sich in der Zeit von Sonntag, 17. März 2024, 05:30 Uhr bis Montag, 18. März 2024, 13:30 Uhr auf das Gelände eines Saalbetriebes am Visbeker Damm. Dort brachen sie Spielautomaten auf und entwendeten Bargeld. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 5.000,00 Euro. Sachdienliche Hinwiese nimmt die Polizei in Visbek (Tel.: 04445/95047-0) entgegen.

Vechta - Diebstahl aus Imbisswagen

Im Zeitraum von Sonntag, 17. März 2024, 22:30 Uhr bis Montag, 18. März 2024, 15:30 Uhr brachen unbekannte Täter die Tür eines Imbisswagens an der Münsterstraße auf und entwendeten ein Messer sowie Fleisch. Der Schaden wird auf 170,00 Euro geschätz. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (04440/943-0) entgegen.

Holdorf - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 18.03.24, gegen 17:20 Uhr, kam es auf der Großen Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine bislang unbekannte Verkehrsteilnehmerin öffnete die Tür ihres PKWs und stieß mit dieser gegen den an einer roten Lichtzeichenanlage stehenden PKW des Geschädigten. An dem Seat entstand Sachschaden. Anschließend entfernte sich die Unfallbeteiligte unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter 05494 914200 entgegen.

Vechta - LKW kommt von Fahrbahn ab

Am Montag, den 18.03.24, gegen 13:30 Uhr, befuhr ein 54-jähriger Cloppenburg die B69 aus Richtung Vechta in Richtung Cloppenburg. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Der 54-Jährige wurde schwerverletzt. Er wurde mit Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. An dem LKW entstand erheblicher Sachschaden. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr Vechta im Einsatz.

Goldenstedt - Erlöschen der Betriebserlaubnis

Am Montag, den 18.03.24, gegen 22:47 Uhr, wurde ein 28-jähriger Mann aus Goldenstedt in der Huntestraße durch Polizeibeamte in seinem Fahrzeug kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass an dem Fahrzeug Umbauten durchgeführt wurden, die eine Änderungsabnahme erfordern. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell