Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzten Kind

Am Dienstag, den 19.03.24, gegen 16:20 Uhr, kam es in der Fritz-Reuter-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine bislang unbekannte Person fuhr beim Abbiegen gegen den Fahrradanhänger einer 34-jährigen Frau aus Cloppenburg. Das Kind aus Cloppenburg, welches in dem Fahrradanhänger saß, wurde leicht verletzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg- Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 18.03.24, zwischen 10:00 Uhr und 10:30 Uhr, kam es in der Memelstraße auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr gegen den ordnungsgemäß geparkten PKW des Geschädigten aus Cloppenburg. An dem Mercedes entstand Sachschaden von circa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Garrel - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, den 16.03.24, zwischen 10:00 Uhr und 10:30 Uhr, kam es in der Hauptstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr gegen den ordnungsgemäß geparkten PKW des Geschädigten aus Garrel. An dem BMW entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell