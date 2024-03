Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 19.03.24, zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr, kam es in der Straße Am Hafen auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr gegen den ordnungsgemäß geparkten PKW des Geschädigten aus Friesoythe. An dem VW entstand Sachschaden von circa 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491-93160 entgegen.

Friesoythe - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 19.03.24, gegen 14:30 Uhr, kam es auf der Altenoyther Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr gegen den ordnungsgemäß geparkten PKW des Geschädigten aus Friesoythe. An dem Toyota entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491-93160 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell