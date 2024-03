Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an PKW

Am Dienstag, den 19.03.24, zwischen 19:30 Uhr und 19:45 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts in der Cloppenburger Straße augenscheinlich zu einer Sachbeschädigung. Eine bislang unbekannte Person beschädigte offenbar mit einem spitzen Gegenstand den PKW des Geschädigten. An dem KIA entstand Sachschaden von circa 400 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter 04475 941220 entgegen.

Löningen - Zeugenaufruf

Am Mittwoch, den 20.03.24, gegen 07:48 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte in der Heinrichstraße eine 51-jährige Frau aus Lindern in ihrem PKW. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass die Fahrzeugführerin offensichtlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,34 Promille. Es folgte die Blutentnahme sowie Untersagung der Weiterfahrt. Ein Ermittlungsverfahren gegen die Frau aus Lindern wurde eingeleitet. Cloppenburg - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen Am Mittwoch, 20. März 2024, gegen 18:50 Uhr kommt es auf der Auffahrt der A1, Fahrtrichtung Oldenburg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Ein 65-jähriger Mann aus Geestland befuhr mit seinem Pkw die B213 aus Ahlhorn kommend, in Richtung Cloppenburg. In Höhe der Auffahrt zur Autobahn bog er nach links ab, es kommt zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 35-jährigen Mannes aus Cloppenburg. Der 35-Jährige und seine 23-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. An beiden Pkw entstand Totalschaden, der Gesamtschaden wird auf 15.000,00 Euro geschätzt.

Emstek - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 15. März 2024, in der Zeit von 07:00 Uhr bis 12:30 Uhr wurde der ordnungsgemäß abgestellte Pkw einer 47-jährigen Frau aus Cloppenburg beschädigt. Diese hatte ihren Pkw an der Antoniusstraße abgestellt. Der Pkw, ein blauer Renaut Captur, weist Beschädigungen am linken hinteren Radkasten auf. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

In der Zeit von Dienstag, 19. März 2024, 18:30 Uhr bis Mittwoch, 20. März 2024, 07:00 Uhr besprühten unbekannte Personen Außenwände und Fenster zweier Schulen in der Königsseestraße. Der Schaden beläuft sich auf jeweils 500,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen

