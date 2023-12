Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt Messer und Drogen bei 20-Jährigem sicher

Dortmund (ots)

Bundespolizisten kontrollierten am gestrigen Abend (18. Dezember), in einer S-Bahn in Richtung Dortmund-Lütgendortmund einen jungen Mann. Dieser führte neben einem Messer auch Drogen mit sich.

Gegen 22:10 Uhr bestreiften zivilgekleidete Bundespolizisten die S4 in Fahrtrichtung Dortmund-Lütgendortmund. Während der Fahrt, auf Höhe des Haltepunktes Dortmund-Körne, kontrollierten sie einen 20-Jährigen. Beim Passieren des Mannes nahmen die Einsatzkräfte einen starken Marihuana-Geruch wahr. Daraufhin gaben sie sich als Polizeibeamte zu erkennen. Auf Nachfrage, ob der Deutsche gefährliche oder verbotene Gegenstände mit sich führen würde, gab er zu, dass er etwas Marihuana bei sich trage. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten dann neben vier Verschlusstütchen mit der pflanzlichen Droge, auch ein Messer mit einer Klingenlänge von ca. 22 cm auf.

Auf Nachfrage äußerte der Dortmunder, dass er den Gegenstand zur Selbstverteidigung mit sich führe. Zu den Betäubungsmitteln tätigte er keine Angaben und machte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.

Die Bundespolizei stellte die Drogen und das Messer sicher und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen der Verstöße gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz ein.

