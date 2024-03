Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Lohne/Dinklage - Einbruchserie aufgeklärt

Bild-Infos

Download

8 weitere Medieninhalte

Cloppenburg/Vechta (ots)

Ermittler und Ermittlerinnen des Polizeikommissariats Vechta konnten durch intensive Ermittlungen mindestens 18 Einbruchtaten aufklären:

In der Zeit von August 2023 bis Februar 2024 kam es in Lohne und Dinklage zu einer Serie von Einbruchdiebstählen in Wohnwagen und Partyhütten/Vereinsheimen sowie zu Fahrraddiebstählen. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen konnten jetzt zwei in Lohne wohnhafte Männer im Alter von 43 und 31 Jahren als Tatverdächtige ermittelt werden. Bei durchgeführten Durchsuchungen konnte diverses Diebesgut festgestellt und beschlagnahmt werden. Ein Teil der vor Ort beschlagnahmten Gegenstände konnte bereits an die Geschädigten ausgehändigt werden. Die weitere Zuordnung des Diebesgutes wird die Polizei voraussichtlich noch einige Zeit beschäftigen. Allerdings können den Tatverdächtigen zum jetzigen Zeitpunkt mindestens 19 Taten zugeordnet werden. Der entstandene Sachschaden kann derzeit mit rund 28.500,00 Euro beziffert werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Weitere mögliche Geschädigte in diesem Zusammenhang, die bislang keine Strafanzeige erstattet haben, werden gebeten, sich mit ihrer zuständigen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Als weitere Tatorte kommen insbesondere Partyräume und -schuppen, Vereinslokale oder unbewohnte Örtlichkeiten in Betracht. Zu einigen der beschlagnahmten Gegenstände, die bisher keinem Geschädigten zugeordnet werden konnten, sucht die Polizei nun die Eigentümer.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell