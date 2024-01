POL-HS: Diebstahl aus Lagerraum

Heinsberg-Grebben (ots) - Ein 27-jähriger Mann brach am 29. Januar (Montag), gegen 4 Uhr, in ein Schnellrestaurant an der Karl-Arnold-Straße ein. Dort verzehrte er Lebensmittel und beschädigte mehrere Türen. Er konnte durch hinzugerufene Polizeibeamte vorläufig festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen zur Tat dauern zurzeit noch an. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: ...

