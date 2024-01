Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannter Fahrzeugführer entblößt sich

Zeugen gesucht

Geilenkirchen-Lindern (ots)

Am Montagabend (29. Januar) ging eine 42-jährige Frau gegen 18.55 Uhr fußläufig von Leiffarth in Richtung Lindern, als ein grauer PKW mit Stufenheck und Aachener Kennzeichen (AC-) neben ihr hielt. Während der unbekannte Mann sie durch das Beifahrerfenster ansprach, konnte die Frau feststellen, dass er den Reißverschluss seiner Hose geöffnet hatte und an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Daraufhin forderte sie ihn auf, sich zu entfernen. Er fuhr daraufhin mit seinem Pkw in Richtung Leiffarth davon. Der Mann war zirka 25-30 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß und hatte eine kräftige Statur. Er hatte kurze, dunkle Haare, trug einen Bart und war dunkel bekleidet. Wer hat den Mann gesehen und kann Angaben zu seiner Identität machen oder kennt das Fahrzeug? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 1 der Polizei in Heinsberg entgegen, unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell