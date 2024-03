Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Segnung des neuen Fahrzeugs

Schermbeck (ots)

Am vergangenen Samstagabend fand die Segnung des neuen Gerätewagen Logistik (GW-L 2) des Löschzugs Altschermbeck im Anschluss an die Abendmesse in St. Ludgerus statt. Seelsorger Karl Haßlinghaus segnete das neue Fahrzeug auf dem Kirchenplatz und anschließend wurde das Fahrzeug unter Begleitung der Kapelle Einklang von den Kameradinnen und Kameraden, sowie vielen weiteren Gästen und Besuchern in das Gerätehaus überführt. Im Gerätehaus Altschermbeck begrüßte Löschzugführer Martin Wilsing zunächst alle Anwesenden. Bürgermeister Mike Rexforth übergab den symbolischen Schlüssel für das Fahrzeug an den Leiter der Feuerwehr Christoph Loick, der diesen direkt an Martin Wilsing weiterreichte. Anschließend wurde noch bis spät in den Abend zusammen gefeiert.

