Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - eine Person nach Auffahrunfall leicht verletzt, Verursacher flüchtig

Ennepetal (ots)

Am 15.03.2024 gegen 13:50 Uhr befuhr eine 25-jährige aus Wetter die Milsper Str. in Fahrtrichtung Ennepetal. In Höhe Hausnummer 2 musste diese verkehrsbedingt ihre Fahrt verlangsamen, als ein unbekannter Fahrzeugführer auf den PKW der 25-jährigen auffuhr und diese sich dabei leicht verletzte. Der Unfallverursacher flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Eine Fahndung verlief erfolglos.

