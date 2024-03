Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Trickdiebstahl und Betrug - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am 04.03.2024 kam es gleich zu zwei Straftaten im Bereich eines Supermarktes in der Maximilianstraße in Landau. Im ersten Fall wurde gegen 13:45 Uhr eine 78-Jährige zunächst durch eine weibliche Person abgelenkt. Dies nutzte eine weitere weibliche Person, um den in der Einkaufstasche befindlichen Geldbeutel der Geschädigten zu entwenden. Die Schadenshöhe beträgt circa 200 Euro.

Gegen 15:50 Uhr wurde ein 28-Jähriger auf dem Parkplatz des Supermarktes durch eine männliche Person angesprochen. Hiernach sollte der 28-Jährige 600 Euro abheben und der männlichen Person aushändigen. Das Geld wolle man unmittelbar im Anschluss per Online-Banking an den 28-Jährigen überweisen. Die Masche wurde glücklicherweise erkannt und die männliche Person flüchtete in einem Fahrzeug. Auffällig war hierbei, dass es sich bei dem flüchtenden Fahrzeug um einen Rechtslenker gehandelt haben soll. Das Kennzeichen der weißen Limousine soll mit "CY-Z4" begonnen haben. Näheres ist nicht bekannt.

In beiden Fällen wurden Strafverfahren eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

