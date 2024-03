Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Zimmertür eingetreten - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am 04.03.2024 wurde durch unbekannte Täter die Zimmertür eines Mehrparteienhauses in der Schneiderstraße in Landau eingetreten. Entwendet wurde sowohl Bargeld als auch verschreibungspflichtige Medikamente. Die Schadenshöhe liegt im vierstelligen Bereich. Die Tat ereignete sich zwischen 12 Uhr und 16 Uhr. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

