POL-PDLD: Maikammer - Sachbeschädigung durch Feuer

Germersheim (ots) - Am Sonntagabend führten Germersheimer Polizisten zwischen 22.30 - 23.30 Uhr am Paradeplatz Verkehrskontrollen durch. Hierbei konnten an insgesamt 14 Fahrzeugen technische Mängel festgestellt werden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Germersheim Telefon: 07274/958-1603 www.polizei.rlp.de/pd.landau Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle ...

