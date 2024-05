Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - 19-Jähriger verunfallt auf Parkplatz eines Fastfood-Lokals

Vermeintliche "Coolness" führt zu Verletzung und Sachschaden

Kevelaer (ots)

Nach eigenen Angaben fühlte er sich "cool", so der 19-jährige Mann aus Weeze, als er am Mittwoch (08. Mai 2024) gegen 23:00 Uhr in Kevelaer seine Runden drehte. Keine gute Idee, wie sich kurze Zeit später herausstellte! Mehrfache "Wheelies" (Fahren auf dem Hinterrad), starkes Beschleunigen über den Parkplatz und anschließendes Abbremsen, damit das Hinterrad abhebt. Dieses von mehreren unbeteiligten Zeugen beobachtete Verhalten zeigte er allerdings nicht auf einem abgeschlossenen Übungsplatz, sondern im öffentlichen Verkehrsraum, nämlich auf dem Parkplatz zwischen einem Warenhaus und einem Fastfood-Restaurant! Mit viel Glück führte dieses Verhalten bei ihm nur zu einer leichten Verletzung: als er in Richtung eines Autoschalters fuhr, konnte er nicht mehr rechtzeitig bremsen, kollidierte mit einem Bordstein, einem Zaun und prallte dann gegen ein im Autoschalter stehenden Audi eines 23-Jährigen aus Geldern. Der Motorradfahrer wurde durch den Rettungsdienst mit leichten Verletzungen einem Krankenhaus zugeführt, welches er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. An beiden Fahrzeugen und dem Zaun entstand Sachschaden, das Motorrad wurde durch die Polizei sichergestellt. Da das Zweirad nicht zugelassen war und der Fahrer darüber hinaus nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügte, wird durch das Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern auch wegen des Verdacht des Verstoßes gegen das Zulassungsrecht, das Pflichtversicherungsgesetz, das Kraftfahrzeugsteuergesetz und wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.(sp)

