POL-DO: Tötungsdelikt am Steinwertweg in Brackel: 33-Jähriger erstochen

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und Polizei Dortmund

In einem Mehrfamilienhaus am Steinwertweg in Dortmund-Brackel ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag (21. Januar) zu einem Tötungsdelikt gekommen. Die Polizei Dortmund konnte noch am Tatort einen Tatverdächtigen (32, zuletzt wohnhaft in Dortmund) festnehmen.

Dieser steht im dringenden Verdacht, einen 33-jährigen Bekannten in dessen Wohnung mit mehreren Messerstichen getötet zu haben. Bei Eintreffen der Polizeibeamten war der Mann noch in der Wohnung. Hintergründe zur Tat sind bisher nicht bekannt.

Der Tatverdächtige ist einem Haftrichter vorgeführt worden und sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Hinweis für Medienvertreterinnen und -vertreter: Rückfragen richten Sie bitte an Staatsanwältin Maribel Andersson unter 0231/92626123.

