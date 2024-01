Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Firmengebäude gleich zweimal Ziel von Einbrechern - Zeugen gesucht

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht des Jahreswechsels sowie zwischen dem Neujahrstag und Dienstag, 2. Januar, versucht, in ein Firmengebäude an der Straße Reitkamp unweit des Autobahnzubringers Bremerhaven-Zentrum einzudringen. Die Polizei (0471/953-4444) bittet um Zeugenhinweise. In der Silvesternacht kamen die Täter vermutlich zwischen 22 Uhr und 3.40 Uhr. Hier versuchten sie offenbar, eine Tür aufzuhebeln, um in das Gebäude zu gelangen. Dies schlug jedoch fehl. Die Polizei erschien noch in der Nacht vor Ort, nahm den Einbruchversuch auf und sicherte Spuren. Offensichtlich ließen sich die Einbrecher sich vom Fehlversuch in der Silvesternacht nicht entmutigen, denn auch zwischen Montagfrüh und dem späten Dienstagabend, 22.45 Uhr, versuchten unbekannte Täter in das Objekt einzudringen. In diesem Fall wurde augenscheinlich probiert, mit einem Fahrzeug in die Räumlichkeiten zu fahren. Auch dieser Versuch scheiterte, die verhinderten Einbrecher entkamen unerkannt. Die Polizei Bremerhaven hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen. Wer in den entsprechenden Zeiträumen im Bereich Reitkamp/Grimsbystraße verdächtige Handlungen beobachtet hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell