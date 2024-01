Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Raubüberfall auf Spielplatz - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Nachdem es am gestrigen späten Dienstagnachmittag, 2. Januar, zu einem versuchten Raub auf einem Spielplatz in Bremerhaven-Grünhöfe gekommen ist, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge befanden sich gegen 17.15 Uhr zwei 16-jährige Jugendliche auf dem Spielplatz zwischen der Goldammerstraße und der Lerchenstraße, als sie hier plötzlich von zwei Männern angegriffen wurden. Die derzeit noch Unbekannten bedrohten die Jugendlichen und forderten Geld von ihnen. Während sich einer der beiden 16-Jährigen durch Wegrennen in Sicherheit bringen konnte, wurde der andere von einem der Täter zu Boden gebracht und hier offenbar nach Bargeld oder Wertgegenständen durchsucht. Der zweite Täter soll währenddessen wiederholt das am Boden liegende Opfer geschlagen und getreten haben. Schließlich flüchteten die Männer - ohne jegliche Beute - in unbekannte Richtung vom Spielplatz.

Die Täter werden als 17 bis 20 Jahre alt beschrieben. Einer von ihnen habe zur Tatzeit eine schwarze Jogginghose und dunkle Schuhe der Marke Nike, Modell Air Max, getragen. Beide Täter sollen ihr Gesicht während der Tatausführung vermummt und Deutsch mit Akzent gesprochen haben.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise zum Geschehen geben können, sich unter der Rufnummer 0471/953-3321 zu melden.

