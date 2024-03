Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Aggressiver Ladendieb flüchtet unerkannt

Böhl-Iggelheim (ots)

Nach einem circa 30 - 40 Jahre alten Mann sucht die Polizei in Schifferstadt. Dieser hatte am Mittwochnachmittag gegen 17:30 Uhr in einem Supermarkt in der Lessingstraße diverse Lebensmittel in seinem Rucksack verstaut und den Markt daraufhin verlassen, ohne für die Ware zu bezahlen. Eine 21-jährige Angestellte des Marktes wollte den Mann daraufhin zur Rede stellen, woraufhin dieser flüchtete. Beim Versuch den Mann festzuhalten, wollte dieser nach der Zeugin schlagen, traf diese glücklicherweise aber nicht. Im Anschluss flüchtete der Mann mit einem Fahrrad. Er kann wie folgt beschrieben werden: ca. 30 - 40 Jahre alt, trug einen schwarzen Pullover, eine schwarze Hose, hatte kurze, hellbraune Haare und hatte eine kleine Verletzung am linken Mundwinkel. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

