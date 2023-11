POL-WE: + Über Balkontür eingestiegen + C-Klasse durchwühlt + Reifen platt + Aus Audi geschleudert + Hakenkreuz an Schul-Fassade geritzt + Haus in Schwalheim durchwühlt +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Büdingen: Einbrecher klettern auf Balkon -

Ungebetene Gäste suchten am Montag ein Einfamilienhaus in der Schlesischen Straße auf. Zwischen 15.45 Uhr und 22.30 Uhr nutzen sie die Abwesenheit der Bewohner aus, kletterten auf einen in etwa drei Meter Höhe gelegenen Balkon, hebelten die Tür auf und drangen ein. Im Inneren suchten sich nach Wertsachen. Angaben zur Beute können momentan noch nicht gemacht werden. Zeugen, die die Täter in der Schlesischen Straße beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06042) 96480 an die Polizei in Büdingen zu wenden.

Büdingen: Aus C-Klasse bedient -

Mit Kleidung, einer Geldbörse sowie Bargeld suchten Diebe in der Straße "Am Molkenborn" das Weite. Die Täter durchwühlten einen in Höhe der Hausnummer 26 geparkten blauen C-Klasse Mercedes und griffen sich ihre Beute. Den Wert der gestohlenen Gegenstände beziffert der Besitzer auf ca. 1.000 Euro. Zeugen, die die Diebe am Montag, zwischen 19.00 Uhr und 22.00 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06042) 96480 bei der Polizeistation in Büdingen zu melden.

Altenstadt-Lindheim: In Reifen gestochen -

Etwa 200 Euro wird der Besitzer eines schwarzen Daihatsu Terios für einen neuen Reifen anlegen müssen, nachdem ihm ein Unbekannter diesen platt stach. Im Zeitraum von Sonntagabend, gegen 19.30 Uhr und Montagmorgen, gegen 08.00 Uhr trieb der Täter dreimal ein Messer in den hinteren Reifen der Beifahrerseite des in der Straße "Am Weinberg" geparkten Wagens. Hinweise erbittet die Polizeistation Büdingen unter Tel.: (06042) 96480.

Nidda: Aus Audi geschleudert -

Mit schweren Verletzungen flog ein Rettungshubschrauber gestern Nachmittag einen auf der Landstraße zwischen Michelnau und Glashütten verunglückten Audifahrer. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der 20-Jährige mit nicht angepasster Geschwindigkeit in Richtung Glashütten unterwegs war. Der in Gedern lebende Mann verlor in Höhe der Abfahrt nach Ober-Lais die Kontrolle über seinen A4, überfuhr eine Verkehrsinsel und kam von der Fahrbahn ab. Dort prallte das Fahrzeug gegen einen Baum. Der Fahrer wurde aus dem Wagen geschleudert. Eine Rettungswagenbesatzung und ein Notarzt übernahmen die Erstversorgung. Der 20-Jährige trug schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen davon. Ein Rettungshubschrauber flog ihn zu weiteren Untersuchungen in eine Frankfurter Klinik. Sein Audi hat nur noch Schrottwert und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Reichelsheim: Hakenkreuz geritzt -

Das Staatsschutzkommissariat in Friedberg bittet um Mithilfe. Am Montagmorgen entdeckte die Schulleitung der Grundschule in der Willy-Nohl-Straße ein Hakenkreuz an der Fassade. Unbekannte hatten mit einem spitzen Gegenstand das etwa 15 bis 20 cm große Nazisymbol auf der Rückseite des Schulgebäudes, an einem Notausgang, ins Mauerwerk geritzt. Die Ermittler bitten Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können, sich unter Tel.: (06031) 6010 bei der Kripo in Friedberg zu melden.

Bad Nauheim - Schwalheim: Haus durchwühlt -

Im Ginsterweg hatten es Einbrecher auf Beute aus einem Einfamilienhaus abgesehen. Die Diebe verschafften sich über ein zuvor aufgehebeltes Fenster gewaltsam Zutritt. Im Inneren durchwühlten sie Schränke und Kommoden. Eine genaue Liste der gestohlenen Wertsachen liegt der Polizei noch nicht vor. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Einbrecher zwischen Samstagnachmittag, gegen 14.00 Uhr und Montagmorgen, gegen 09.00 Uhr im Ginsterweg beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

