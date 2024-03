Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Nach Unfall geflüchtet - Fahrer kann ermittelt werden

Waldsee (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 10:15 Uhr befuhr eine 48-jährige Verkehrsteilnehmerin die K13 aus Altrip kommend in Richtung Waldsee, als sie urplötzlich in einer Kurve von einem Sprinter überholt wurde. Beim Überholen kam der Sprinter gefährlich nahe an das Fahrzeug der 48-jährigen, so dass der linke Außenspiegel gestreift wurde und dieser dann nach vorne klappte. Beschädigt wurde zudem noch der Kotflügel am Fahrzeug der Geschädigten. Anhand des abgelesenen Kennzeichens konnte im Rahmen weiterer Ermittlungen ein 48-jähriger Mann aus Altrip als Unfallverursacher ermittelt werden. Diesen erwartet nun ein Verfahren wegen des unerlaubten Entfernens von einer Unfallstelle. Darüber hinaus wird gegen ihn noch aufgrund einer nicht gültigen Fahrerlaubnis ermittelt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.200 Euro.

