Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Fahrradkette gerissen und gestürzt

Speyer (ots)

Am Mittwoch gegen 16 Uhr befuhr ein 16-Jähriger den Radweg der Theodor-Heuss-Straße in Richtung des Berliner Platzes. Auf Höhe eines Dönerladens ereignete sich ein Defekt der Fahrradkette, wodurch der 16-Jährige das Gleichgewicht verlor und zu Boden stürzte. Er schlug dabei mit seinem Kopf auf dem Boden auf und zog sich Platzwunden an Kopf und Knie zu. Ersthelfer versorgten ihn und verständigten den Rettungsdienst, der ihn in ein Krankenhaus verbrachte. Ein Sachschaden entstand infolge des Unfalls nicht.

