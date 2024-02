Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach /Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunkener leistet nach Streit Widerstand (13.02.2024)

Vöhrenbach (ots)

Zu einem Streit bei einer Fasnacht Veranstaltung ist es am frühen Dienstagmorgen gegen 0.30 Uhr in der Marktstraße gekommen. Ein 31-Jähriger geriet dort mit einer Familienangehörigen in Streit. Als Polizisten einschritten, verhielt sich der Mann ihnen gegenüber aggressiv. Ein weiterer Angehöriger konnte ihn zunächst beruhigen, in sein Auto setzen und den Beamten versprechen, den Betrunkenen nach Hause zu bringen. Der war jedoch anderer Meinung, stieg aus dem Auto wieder aus und wollte zurück auf das Festgelände, was ihm die Polizei zuvor untersagt hatte. Als die Beamten ihn daran hinderten, beleidigte und attackierte er sie. Die Polizisten konnten den Betrunkenen überwältigen und brachten ihn zur Ausnüchterung auf die Polizeiwache. Gegen den Aggressor leiteten sie ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstand und Beleidigung ein.

