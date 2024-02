Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Einbruch in Bekleidungsgeschäft in der Salmannsweilergasse - Polizei bittet um Hinweise

Konstanz (ots)

Unbekannte Täter sind im Zeitraum von Samstag, 16.30 Uhr, bis Sonntag, 12.00 Uhr, in ein Bekleidungsgeschäft in der Salmannsweilergasse eingebrochen und haben daraus verschiedene Bekleidungsstücke im Wert von rund 3000 Euro entwendet. Über ein zuvor gewaltsam geöffnetes Fenster gelangten die Einbrecher in das Ladengeschäft. Darin nahmen die Täter verschiedene Kleidungsstücke an sich, darunter auch solche von im Geschäft befindlichen Schaufensterpuppen. Mit ihrem Diebesgut flüchteten die Täter wieder aus dem Bekleidungsgeschäft. Die Polizei Konstanz, Tel.: 07531 995-0, hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

