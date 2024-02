Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen, Lkr. Konstanz) Gas- und Bremspedal verwechselt - Unfall fordert knapp 10.000 Euro Schaden

Eigeltingen, Lkr. Konstanz (ots)

Knapp 10.000 Euro Sachschaden hat ein Unfall gefordert, der sich am Sonntagvormittag auf der Straße Untere Blatt in Eigeltingen ereignet hat. Gegen 09.45 Uhr fuhr eine 18-Jährige mit einem Skoda auf der Straße Untere Blatt in Richtung Friedhofstraße. Etwa auf Höhe des Gebäudes Untere Blatt 6 kam die junge Autofahrerin zu weit nach links, beim Versuch zu bremsen und zu korrigieren, verwechselte sie Gas- und Bremspedal, überfuhr daraufhin eine Straßenlaterne und kam in einem Steinbeet vor dem Gebäude zum Stehen. Am Auto, der Laterne und dem Steinbeet entstand Sachschaden in Höhe von knapp 10.000 Euro. Die junge Frau blieb unverletzt.

