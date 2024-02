Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Einbruch in eine Parfümerie in der Scheffelstraße

Singen, Lkr. Konstanz (ots)

In den frühen Morgenstunden des Montags sind unbekannte Täter in eine Parfümerie in der Scheffelstraße eingebrochen. Kurz nach 04 Uhr durchtrennten die Täter vermutlich mit einem akkubetriebenen Winkelschleifer an einem an der Rückseite der Parfümerie gelegenen und vergitterten Fenster die vorhandenen Gitterstäbe, öffneten gewaltsam das Fenster und drangen so in die Büroräume der Parfümerie ein. Ob und wenn ja, was die Einbrecher erbeutet haben, steht noch nicht fest. Die Polizei Singen hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die am frühen Montagmorgen, etwa in der Zeit zwischen 04 Uhr und 05 Uhr, verdächtigte Wahrnehmungen in der Scheffelstraße Ecke Hegaustraße gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen, Tel.: 07731 888-0, in Verbindung zu setzen.

