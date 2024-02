Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, B 33, Lkr. Konstanz) Im Auto kurz eingeschlafen und Unfall verursacht

Allensbach, B 33, Lkr. Konstanz (ots)

Zu einem Verkehrsunfall und einem dabei entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro ist es am Sonntagmorgen auf der Bundesstraße 33 im Bereich der Anschlussstelle Allensbach Mitte nach einem Sekundenschlaf eines 28-jährigen Autofahrers gekommen. Der junge Mann fuhr gegen 08 Uhr mit einem VW Polo von Radolfzell kommend auf der B 33 in Richtung Konstanz. Im Baustellenbereich der Anschlussstelle Allensbach Mitte nickte der 28-Jährige kurz ein, kam dabei mit dem Polo von der Fahrbahn ab und überfuhr eine Kunststoffbegrenzung sowie eine Warnbake. Am Auto und den Verkehrseinrichtungen entstand Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro. Der Polo-Fahrer blieb unverletzt. Dieser muss sich nun in einem Strafverfahren für die Autofahrt trotz Übermüdung und den dadurch verursachten Unfall verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell