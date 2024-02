POL-KN: (Schramberg-Sulgen/ Lkr. Rottweil) Unbekannter bewirft Polizeibeamte mit Böller- Hinweise erbeten (11.02.2204)

Rottweil (ots) - Am Samstag, im Zeitraum von 6 Uhr bis 7 Uhr, hat ein Unbekannter mutwillig einen in der Legionstraße geparkten VW Polobeschädigt und an diesem einen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro angerichtet. Der Unbekannte schlug an dem Wagen Scheibe der Fahrertür ein. Das Polizeirevier ...

mehr