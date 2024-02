Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf a.N./ Lkr. Rottweil) Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall und verletzt sich dabei schwer (11.02.2024)

Oberndorf a.N. (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat am späten Sonntagabend, gegen 23.30 Uhr, auf der Landesstraße 413 einen Unfall mit über 46.000 Euro Blechschaden gebaut und sich dabei schwer verletzt. Der 27-Jähriger fuhr mit einem BMW X1 auf der L 413 von Marschalkenzimmern herkommend in Richtung Hochmössingen. Auf dieser Strecke geriet der Mann zu weit nach rechts, überfuhr auf dem Grünstreifen einen Leitpfosten, einen morschen Baum und einen einbetonierten Zaunpfahl, ehe sein Wagen sich mehrfach überschlug und wieder auf den Rädern zum Stehen kam. Der 27-jährige Fahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer. Durch hinzugekommene Ersthelfer konnte der Autofahrer aus dem demolierten BMW geborgen und erstversorgt werden. Ein Rettungshubschrauber flog den Verletzten in eine Klinik. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizisten bei dem Mann deutlichen Anzeichen für einen Alkoholkonsum fest. Ein Test ergab einen Wert von annähernd 2,3 Promille. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Um den nicht mehr fahrbereiten BMW, an dem Sachschaden in Höhe von rund 45.000 Euro entstand, kümmerte sich ein Abschleppunternehmen. Den an den Verkehrseinrichtungen entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 1.500 Euro. Der 27-Jährige wird sich nun wegen der begangenen Straßenverkehrsgefährdung verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell