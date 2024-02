POL-MA: Schwetzingen/RNK: Betrunkener verursacht Unfall auf der Autobahn A6

Heidelberg (ots) - Am Samstagnachmittag, gegen 15:00 Uhr, fiel Bewohnern eines Mehrfamilienhauses in der Rohrbacher Straße, eine Tasche auf, die vor dem Anwesen abgestellt wurde. Die Anwohner staunten nicht schlecht, als sie in der Tasche eine verängstigte Katze entdeckten. Die Bewohner informierten die Polizei und übergaben die Katze an die Streife. Bei der Katze handelt sich um einen bräunlich, getigerten Mix, ...

mehr