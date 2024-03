POL-PDLU: Geschwindigkeitskontrollen

Waldsee (ots) - Am Mittwochmorgen gegen 10:15 Uhr befuhr eine 48-jährige Verkehrsteilnehmerin die K13 aus Altrip kommend in Richtung Waldsee, als sie urplötzlich in einer Kurve von einem Sprinter überholt wurde. Beim Überholen kam der Sprinter gefährlich nahe an das Fahrzeug der 48-jährigen, so dass der linke Außenspiegel gestreift wurde und dieser dann nach vorne klappte. Beschädigt wurde zudem noch der ...

mehr