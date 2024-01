Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Zwei Verletzte bei Unfall an Kreuzung

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Sythener Straße/Lehmbrakener Straße sind heute Morgen zwei Autos zusammengestoßen. Ein 79-jähriger Mann aus Datteln und eine 59-jährige Frau aus Haltern am See wurden dabei verletzt. Sie kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 79-Jährige gegen 9 Uhr auf der Sythener Straße in Richtung Stockwieser Damm. An der Kreuzung stieß er mit der 59-jährigen Autofahrerin zusammen, die von rechts aus der Lehmbrakener Straße kam - und weiter geradeaus wollte. Die Unfallstelle musste gesperrt werden, beide Autos wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und zur Unfallursache laufen.

