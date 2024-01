Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Unbekannte Täter brachen am Mittwoch gegen 22:30 Uhr in eine Erdgeschosswohnung an der Funkestraße ein. Dazu hebelten sie das Küchenfenster auf. Der Bewohner wurde von Geräuschen in der Wohnung wach. Als er nachschaute, stellte er fest, dass die Wohnungstür geöffnet war und Bargeld und ein Handy fehlten. Hinweise auf die Täter konnten nicht gegeben werden.

Haltern am See

Am Mittwochabend brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Franz-Nigge-Straße ein. Sie öffneten das Esszimmerfenster, um in das Gebäude zu kommen. Die Einbrecher durchsuchten das Erdgeschoss und die obere Etage nach Beute. Mit Bargeld und Schmuck flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

