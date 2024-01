Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/ Marl: Diebstahl und Einbruch

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen

Auf dem Kurfürstenwall wurde ein Messgerät der Stadt aufgebrochen. Die Diebe entwendeten zwei Akkus. Wer für die Tat verantwortlich ist, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag (12.01.) und Dienstag.

Marl

Am Dienstag stiegen Einbrecher in ein Haus an der Straße Zu den Mühlen ein. Sie hebelten eine Terrassentür auf und durchsuchten sämtliche Wohnräume. Letztlich nahmen sie diverse Schmuckstücke und auch Goldbarren und -münzen an sich, bevor sie unerkannt flüchteten. Die Tatzeit kann auf einen Zeitraum von 18 Uhr bis 19.15 Uhr eingegrenzt werden.

Hinweise bitte an die Tel. 0800 2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell