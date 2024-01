Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/Dortmund/Lünen: Ermittlungserfolg - Festnahmen nach Verdacht des Drogenhandels

Recklinghausen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bochum und der Polizei Recklinghausen:

In einem wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge geführten Ermittlungsverfahren durchsuchte die Polizei am Mittwoch (17.01.2024) zehn Wohnungen bzw. Geschäftsräume in Recklinghausen, Dortmund und Lünen.

Acht Personen im Alter von 21 bis 52 Jahren werden verdächtigt, mit Kokain und Marihuana zu handeln.

Die Ermittlungen führt das Polizeipräsidium Recklinghausen unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Bochum.

Bei der Umsetzung der Maßnahmen am Mittwoch waren neben den Ermittlerinnen und Ermittlern der Kriminalpolizei auch Spezialeinheiten sowie Kräfte der Bereitschaftspolizeihundertschaft im Einsatz.

Bei den Durchsuchungsmaßnahmen wurden ein 36-Jähriger Dortmunder, ein 27-jähriger Lünener und ein 52-jähriger Recklinghäuser festgenommen.

Es wurden Betäubungsmittel in nicht geringer Menge, Baseballschläger, Messer, Verpackungsmaterial, Bargeld und Mobiltelefone sichergestellt.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell