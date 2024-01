POL-RE: Marl: Tödlicher Alleinunfall - 53-Jähriger kollidiert mit Baum

Recklinghausen (ots) - Recklinghausen Auf dem Kurfürstenwall wurde ein Messgerät der Stadt aufgebrochen. Die Diebe entwendeten zwei Akkus. Wer für die Tat verantwortlich ist, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag (12.01.) und Dienstag. Marl Am Dienstag stiegen Einbrecher in ein Haus an der Straße Zu den Mühlen ein. Sie hebelten eine ...

