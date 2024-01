Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Viele Glätteunfälle

Kreis Borken (ots)

Auf glatten Straßen und Wegen ist es zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen im Kreis Borken zu zahlreichen Unfällen gekommen. Die Leitstelle der Polizei verzeichnete in diesem Zeitraum 41 Einsätze, bei denen die winterlichen Straßenverhältnisse ursächlich im Spiel waren. Meist blieb es bei Sachschäden, die teils hoch ausfielen. Vielfach waren Fahrzeuge von der Fahrbahn abgekommen. Es gab jedoch auch mehrere Unfälle, bei denen sich die Beteiligten Verletzungen zugezogen haben: In Ahaus-Wessum stürzte am Abend ein Radfahrer, ebenso in Isselburg sowie am Freitagmorgen in Bocholt. In mehreren Fällen erlitten auch Autofahrer meist leichte Verletzungen bei Auffahrunfällen, beim Aufprall gegen Hindernisse wie Laternen oder beim Rutschen in einen Straßengraben. Die Polizei warnt vor der anhaltenden Glätte und appelliert erneut, witterungsangepasst im Straßenverkehr unterwegs zu sein. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell