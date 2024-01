Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Radfahrerin übersehen

Gescher (ots)

Unfallort: Gescher, Stadtlohner Straße;

Unfallzeit: 10.01.2024, 09.35 Uhr;

Bei einer Kollision mit einem Auto hat sich eine Radfahrerin am Mittwoch in Gescher leichte Verletzungen zugezogen. Ein 53-Jähriger hatte gegen 09.35 Uhr mit seinem Wagen die Straße Mühlengrund in Richtung Stadtlohner Straße befahren. Als der Gescheraner nach rechts in diese einbiegen wollte, stieß er mit der 64-Jährigen zusammen: Die Gescheranerin hatte die Stadtlohner Straße in Richtung Stadtlohn befahren. Der Autofahrer gab an, die Radlerin aufgrund der tiefstehenden Sonne übersehen zu haben. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell