POL-BOR: Borken-Gemen - Nach Unfall weggefahren

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Münsterstraße; Tatzeit: zwischen 09.01.2024, 20.00 Uhr, und 10.01.2024, 08.15 Uhr; Unbekannte wollten in der Nacht zu Mittwoch in Bocholt in Büroräume eindringen. Den Tätern gelang es jedoch nicht, die Eingangstür aufzuhebeln. Abgespielt hat sich das Geschehen an der Münsterstraße. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to) ...

