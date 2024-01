Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Pedelecfahrerin von Auto erfasst

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Schlossstraße;

Unfallzeit: 10.01.2024, gegen 11.00 Uhr;

Leichte Verletzungen hat eine Pedelecfahrerin am Mittwoch in Ahaus bei einem Verkehrsunfall erlitten. Ein 82-Jähriger befuhr gegen 11.00 Uhr mit seinem Pkw die Wallstraße in Richtung Coesfelder Straße. An der Kreuzung mit der Schlossstraße übersah der Ahauser die von rechts kommende 83-Jährige und touchierte ihr Elektrorad. An der Kreuzung gilt die Rechts-vor-links-Regel. Die Ahauserin kam zu Fall; Rettungskräfte brachten sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell