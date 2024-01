Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Landwirte fahren nach Münster

Kreis Borken (ots)

Zur heutigen Trecker-Demonstration in Münster werden auch zahlreiche Teilnehmer aus dem Kreis Borken erwartet. Die Anreise der Landwirte findet in den frühen Nachmittagsstunden statt und kann zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf den Routen führen. Ein Aufzug startet gegen 13.30 Uhr in Borkenwirthe, fährt über Weseke und die B525 in Richtung Gescher. Ein weiterer Aufzug mit Startpunkt in Vreden rollt über Stadtlohn und die L608 ebenfalls in Richtung Gescher. Über die B525 geht es dann weiter in Richtung Coesfeld. Planmäßig starten die Konvois ihre Anfahrt nach Münster gegen 13.30 Uhr. Die Polizei wird die Aufzüge begleiten und dabei besonders die Sicherheit des Straßenverkehrs im Blick haben. (ao)

