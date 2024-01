Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Nachmeldung: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 70

Südlohn (ots)

Unfallort: Südlohn, Vredener Dyk/Vennstraße, B70 zwischen Oeding und Vreden;

Unfallzeit: 11.01.2024, 07.45 Uhr;

Auf der B70 kam es am Donnerstagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem drei Fahrzeuge beteiligt waren und zwei Personen Verletzungen erlitten. Eine Autofahrerin wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Enschede geflogen. Ein 11-jähriger Junge kam ins Borkener Krankenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen bog ein 70-jähriger Autofahrer aus Magdeburg gegen 07.45 Uhr von der untergeordneten Vennstraße nach rechts auf die B 70 (Vredener Dyk) ein. Eine 42-jährige Autofahrerin aus Südlohn, die die B 70 von Oeding kommend in Richtung Vreden befahren hatte, wich dem einbiegenden Wagen aus. Sie prallte gegen einen entgegenkommenden Viehtransporter sowie auch gegen den Wagen des 70-Jährigen. Der in Billerbeck wohnende 24-Jährige Fahrer des mit Schweinen beladenen Lkws hatte die B70 von Vreden kommend in Richtung Oeding befahren. In Höhe der Einmündung wartete er verkehrsbedingt, um nach links auf die Vennstraße in Richtung Südlohn abbiegen zu können.

Bei dem Zusammenstoß erlitt die Südlohnerin schwerste und der Junge aus Neu-Anspach, als Beifahrer des Magdeburgers, leichte Verletzungen. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die transportierten Schweine aus dem Lkw blieben unverletzt und wurden in einen anderen Viehtransporter umgeladen.

Die B70 sowie die Vennstraße wurden für die Dauer der Unfallaufnahme mehrere Stunden lang voll gesperrt. Es kam zu Verkehrsstörungen. (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell